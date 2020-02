Licencié en début de journée d’hier mercredi, un employé revient tuer cinq de ses collègues. Les faits se sont déroulés dans la ville de Milwaukee, précisément dans une usine de la société de brassage Molson Coors. C’est en effet une société qui distribue des marques Heineken ou Corona. Selon plusieurs sources, l’homme de 51 ans était venu commettre son crime en tenue de travail. La police avertie s’est rendue sur les lieux et les établissements scolaires environnants sont placés en alerte. Les autorités de la police parlent d’ « un horrible jour pour les employés ».

La réaction de plusieurs autorités

Suite à cet acte du désormais ex-employé de Molson Coors, les réactions fusent. Le président Donald Trump, le maire de la ville de Milwaukee, Tom Barret en passant par Nancy Pelosi, chef démocrate de la chambre des représentants et les autorités de la police ont réagi suite à la nouvelle. La Maison-Blanche tout en avançant un premier bilan, estime qu’il s’agit d’« un horrible assassin », avant de soutenir que « c’est une chose terrible ». Le maire de la ville qui n’en revenait pas parle de tragédie « inqualifiable». Comme tout le monde, ces cinq personnes sont parties travailler dans l’espoir de « finir leur journée et de retourner dans leurs familles » a avancé l’autorité locale. Sur son compte twitter, Nancy Pelosi a écrit que : « nos prières vont aux familles qui ont perdu des êtres proches ». C’était aussi le moment pour elle de relancer le débat sur les armes à feu. « Le congrès a le devoir, pour eux, de prendre de vraies mesures pour stopper la violence par armes à feu ».

Nécessité de relancer le débat sur les armes à feu

Il est nécessaire de relancer le débat sur les armes à feu et le moment s’y prête bien. Le temps des campagnes pour la présidentielle pourrait constituer la période de relance du débat autour de la question. Lors de la rentrée du congrès le 9 septembre de l’année écoulée, les démocrates avaient lancé un appel au président américain et au sénat afin que le cadre juridique sur les ventes d’armes soit plus restreint. Donald Trump avait courant le même mois décoré des policiers qui ont participé à une fusillade dans un supermarché qui a fait 22 morts.