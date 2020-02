Mark Hoekstra et Carly Will Sloan, tous deux des économistes à l’Université A&M du Texas ont après une étude révélé que les policiers américains blancs font davantage usage de leurs armes que leurs collègues noirs. Cela fait suite à un mécontentement des noirs qui s’est soldé par la naissance du mouvement ‘’la vie des Noirs compte (‘’Black Lives Matter’’). Les noirs étaient souvent abattus par des policiers blancs.

« …La question raciale compte… »

Les résultats de cette étude viennent conforter la minorité noire dans la position d’expression de leur mécontentement racial. Deux grandes villes ont fait l’objet de cette étude. Les chercheurs économistes se sont basés sur plus de deux millions d’appels passés au numéro d’urgence (911). Ils ont remarqué que les policiers blancs utilisent de manière comparable leur arme dans les quartiers blancs et mixtes. Alors que dans les quartiers noirs, ils “sont cinq fois plus susceptibles d’utiliser leur arme “.

Devant être soumis à un forum de discussion sur le site du Bureau national de la recherche économique, ce travail des deux économistes justifie comment « …la question raciale compte à un moment où la police, et les agents blancs en particulier, savent qu’ils sont observés de près… ». La société américaine des années 2010, il faut le rappeler est différente de celle des années 1960. Selon une base de données (U.S. Police-Shooting Database), sur la période de 2011-2014, un noir non armé avait 3,49 fois plus de chance d’être tué par la police.

La police locale à en croire les chiffres des chercheurs n’inspire plus trop confiance aux américains noirs. Ils soulignent que 24 % des afro-américains n’ont « aucune confiance » dans la police locale. En 2015, sur 990 personnes tuées par la police, 38,3 % sont des afro-américains pour 12,6 % de la population américaine.