Donald Trump pourrait se révéler un animal politique bien plus habile qu’on ne le pensait. Le président républicain est en train de réussir à tourner en sa faveur un fait qui aurait dû être vu comme une humiliation pour lui. L’image est encore bien vive dans les esprits. Le mercredi dernier, le président américain ignore royalement la main tendue de la présidente de la Chambre des Représentants Nancy Pelosi à son arrivée au Capitole et ne la salue pas. En réaction, à la fin du discours de Donald Trump sur l’Etat de l’Union, Nancy Pelosi déchire devant toutes les caméras du monde son exemplaire du discours que le président venait de lire.

Un geste qui a été diversement apprécié dans le monde. Le lendemain jeudi, Donald Trump publie sur Facebook et sur Twitter une vidéo légèrement retravaillée de la séance. Une vidéo de cinq minutes au titre très évocateur : « De puissantes histoires américaines réduites en pièces par Nancy Pelosi ». Une vidéo où s’enchaînent plusieurs extraits du discours déchiré. Des extraits ponctués par la vidéo de Nancy Pelosi en train de déchirer le discours du président des Etats-Unis.

Un montage savamment “monté”

Des extraits bien choisis dans le discours du président américain sont “déchirés” par Nancy Pelosi. On voit Nancy Pelosi déchirer le discours après que Donald Trump ait rendu hommage aux soldats américains. On la retrouve en train de déchirer le discours quand Donald Trump salue la baisse de chômage chez les Afro-Américains. Nancy Pelosi revient encore déchirer le discours quand Donald Trump révèle à une femme en pleurs que son époux militaire est de retour, ou encore au moment où Trump annonce à une jeune fille qu’elle aura une bourse pour ses études. Des morceaux bien choisis avec la même image de Nancy Pelosi déchirant le discours.

Un montage qui fera bondir les démocrates, particulièrement le cabinet de Nancy Pelosi. Car l’objectif de Donald Trump, c’est bien de montrer que Nancy Pelosi, en déchirant intégralement le discours, déchire tous ces passages nobles et les rejette. Ce que n’admet pas le cabinet de Nancy Pelosi. C’est pourquoi le cabinet de Nancy Pelosi a officiellement demandé à Facebook et Twitter de retirer cette vidéo truquée des deux réseaux sociaux. Une demande que les deux réseaux sociaux ont refusé d’honorer.

Pour Facebook et Twitter, pas question de retirer la vidéo

Le chef de cabinet de Nancy Pelosi, Drew Hammill s’indigne de ce que cette vidéo est toujours visible sur les deux réseaux sociaux et continue d’engranger des vues. « Les Américains savent que le président n’a aucun scrupule quand il s’agit de leur mentir – mais c’est une honte de voir Twitter et Facebook, où s’informent des millions de personnes, faire la même chose » s’exclamait Drew Hammill qui dénonce une vidéo mensongère truquée pour mentir aux Américains.

Mais les deux réseaux sociaux où cette vidéo continue de cartonner (déjà 3 millions de vues sur Facebook et près de 10 millions sur Twitter) refusent de la retirer. Etant donné que tout ce que Donald Trump dit dans le montage se trouve dans le discours et que Nancy Pelosi a bien déchiré l’intégralité du discours, ce montage ne va pas à l’encontre de leurs règles et ils ne voient donc pas de raison de la retirer. La vidéo est donc toujours bien présente sur ces deux réseaux sociaux et continue d’être vue. Au grand bonheur de Donald Trump et au grand dam de Nancy Pelosi.