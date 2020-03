La réputation du rappeur américain, 50 Cent, en tant qu’intimidateur en ligne est solide. Elles seraient nombreuses ces célébrités qui avaient eu droit aux remarques acerbes ou aux commentaires vitriolés de la star américaine surs ses comptes sociaux en ligne. Dimanche dernier encore, 50 Cent s’en était pris à une autre star du Rap, mais cette fois, les rieurs n’étaient pas restés de son côté.

50 Cent attaque…

Le rappeur Bow Wow né Shad Moss, avait récemment presté au The Millennium Tour, une tournée de concerts, avec Omarion Ashanti, Pretty Ricky d’autres noms tout autant célèbres dans la ville de Philadelphie, en Pennsylvanie aux USA. Seulement après la performance, alors qu’il voulait faire ses adieux à ses fans, Bow glissait, tombait de la scène et se retrouvait dans les décors. Il y a avait eu plus de peur que de mal, et l’artiste n’avait pas été blessé, physiquement du moins. Une situation gênante dont Bow Wow avait préféré en rire. Mais 50 Cent, à l’affût n’avait pas manqué de revenir sur sa page Instagram, sur l’incident vidéo à l’appui.

Dès Dimanche, 50 Cent mettait en ligne une vidéo de l’incident avec à l’appui un commentaire de son cru : « Bon sang mec, BOW WOW ne peut pas venir, et tomber comme çà de la scène, tu aurais mieux fait de rester chez toi ». Une vidéo visiblement très appréciée avec de nombreuses stars, dont Snoop Dogg et Jermaine Dupri qui y seraient allé de leurs commentaires.

…Bow Wow réplique

Shad Ross, devant le buzz de la vidéo de 50 Cent, avait montré qu’il avait le sens de l’autodérision, en publiant également une vidéo de l’incident sur sa propre page Instagram avec la légende, « tu devrais être plus prudent, Boweezy ». Mais le rappeur de 33 ans avait réussi à mettre les rieurs de son côté quant en commentaire de sa publication, il écrivait : « C’est ce qui se passe quand tu bois ce cognac King Branson avant le concert. Merci Fif (50 cent) ! Je n’en boirai plus jamais ». En 2018, 50 Cent lançait sa propre marque de champagne “LE CHEMIN DU ROI”. Un projet exclusif avec Sire Spirits, qui est également propriétaire de la marque de spiritueux ‘’Branson Cognac’’.