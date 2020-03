Le rappeur américain 50 cent n’a visiblement pas fini avec les brouilles qui le lient à d’autres artistes, sur la toile. En effet, cela fait plus de 20 ans que le torchon brûle entre l’interprète de Candy shop et le rappeur originaire de New-York, Ja Rule. Pour se moquer de ce dernier, 50 cent n’a pas hésité à faire un rapport entre le fait que l’année 2020 commence mal et le Fyre Festival organisé notamment par Ja Rule.

Une année gérée par les organisateurs du Fyre Festival

La crise entre les Etats-Unis et l’Iran, les feux de brousse en Australie, la mort tragique du célèbre basketteur américain Kobe Bryant et actuellement le coronavirus (covid-19), ont été des évènements dévastateurs pour de nombreuses personnes à travers la planète. Mais alors que de nombreuses personnes continuent de souffrir, 50 cent y voit dans ces évènements, que l’année 2020 est gérée par les organisateurs du Fyre Festival, dont Ja Rule.

Un échec en 2007

50 cent l’a fait savoir sur son compte Instagram. « 2020 est géré par les mêmes organisateurs que le Fyre Festival » a-t-il laissé voir sur le réseau social. Notons que le Fyre Festival est un festival de musique créé par Ja Rule et Billy McFarland, PDG de Fyre media Inc. Au cours de l’année de sa création en 2007, le festival devait avoir lieu, mais s’était finalement soldé par un échec. En outre, rappelons que les relations entre les deux rappeurs n’ont pas été bonnes.

L’année dernière, sur le plateau d’une émission de télévision américaine, Ja Rule n’avait pas hésité à couvrir 50 cent d’injures. Quand le présentateur lui avait demandé de dire 03 mots gentils à l’endroit de 50 cent, il avait dit que ce dernier n’était pas un bon père. « Il a une tête comme une grosse boîte carrée. Et encore une chose, il ressemble à quelqu’un dont l’haleine pue […] Andy, comment as-tu penser que j’allais avoir des mots gentils ? Nous sommes des ennemis jurés, pour toujours ! Pour toujours ! » avait-il laissé entendre.