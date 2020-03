L’entourage du footballeur portugais a donné un démenti formel suite à l’information qui a été rendue publique par le quotidien espagnol Marca. En effet, ce média annonçait notamment que l’attaquant de la Juventus de Turin comptait mettre ses complexes hôteliers à contribution pour lutter contre le Coronavirus. Les hôtels seraient ainsi transformés en centre d’accueil et de traitement pour les malades du coronavirus. Le quotidien indiquait également que la rémunération de tout le personnel soignant serait à la charge de Cristiano Ronaldo.

Mais quelques heures plus tard, le monde entier s’est rendu compte qu’il s’agissait plutôt d’une fausse information. La Gazetta dello Sport a été le canal choisi par la Société Grupo Pestana qui est chargée de gérer les hôtels pour apporter des clarifications sur ce sujet.

Ses conseils sur la COVID-19

Il s’agissait que d’une fausse information par ces périodes de crise sanitaire. Il n’a jamais été question pour l’ancien du Réal Madrid de mettre à disposition des malades ses hôtels. La veille de la diffusion de cette fausse information, la star du football avait laissé un message sur son compte Instagram invitant les uns et les autres à respecter les consignes des autorités sanitaires.

« Le monde traverse un moment très difficile qui exige de nous tous la plus grande attention et le plus grand soin. Je vous parle aujourd’hui non pas en tant que joueur de football, mais en tant que fils, père, être humain concerné par les dernières actualités qui touchent le monde entier », laisse lire sur le réseau social l’attaquant de la Juventus de Turin. Notons tout de même qu’il est quarantaine à Madère, au Portugal, depuis que son coéquipier Daniele Rugani a été déclaré positif à la COVID-19.