Firmine Richard, une actrice comédienne guadeloupéenne très populaire et modèle pour beaucoup d’Antillaises, dans un spectacle une seule-en-scène inspiré de sa vie a taclé Aïssa Maïga. En dépit des discriminations dont elle victime, la grande actrice, Firmine Richard est restée optimiste. « J’ai un pouvoir énorme de résilience » a-t-elle affirmée. Par ailleurs, en jetant un regard rétrospectif sur la cérémonie des Césars de février 2020, l’actrice du film Romuald et Juliette n’a pas manqué d’exprimer ses réelles opinions sur l’intervention Maïga lors de la cérémonie.

La comédienne sénégalaise s’était exprimée sur la monotonie artistique sur les écrans français. Mais pour la guadeloupéenne, « les choses doivent être dites, mais pas de cette façon. » En effet,Firmine Richard, Aïssa Maïgaainsi que 14 autres comédiennes noires avaient participé en 2018 au livre Noire n’est pas mon métier. Mais pour Richard Firmine, cette intervention de la franco-sénégalaise, n’avait pas pris en compte l’avis du collectif. « Nous étions un collectif. Mais là, Aïssa a agi en son nom propre, » a notifiéla comédienne de La première Etoile.

Noire n’est pas mon métier

Pour rappel, Noire n’est pas mon métier est un essai collectif initié par Aïssa Maïga et publié le 3 mai 2018. L’ouvrage dénonce les discriminations et les idées toutes faites dont les femmes noires et métisses sont victimes dans le milieu du cinéma français, mais aussi à la télévision, au théâtre et dans le monde culturel en général. Les contributrices de l’ouvrage espèrent ainsi enclencher un véritable mouvement collectif et obtenir une meilleure représentation de la diversité.