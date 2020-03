La superstar américaine de la pop, Madonna est sans conteste la chanteuse la plus emblématique de ce début du 21e siècle. La diva a simplement tout pour elle, le charisme, la prestance sur scène et surtout Madonna fut à une époque la reine incontestée de la provocation. Elle est à l’origine de quelques-uns des clips vidéos les plus “hot” de l’histoire.

Le mercredi dernier, Madonna donnait un concert à Paris dans la salle du Grand Rex. La pop star donne une série de concerts et à chaque rendez-vous, elle prend un selfie avec un Polaroïd qu’elle met ensuite aux enchères au profit de sa fondation Raising Malawi.

Il faut noter que les fans n’ont pas le droit d’utiliser leurs smartphones durant le concert. Au Grand Rex de Paris, un fan se prénommant Alain, a acheté le morceau pour 4200 euros, heureuse d’avoir eu cette jolie somme de la part d’Alain pour sa fondation, Madonna a fait un parallèle avec l’acteur français, Alain Delon.

Elle vouait une admiration pour le mythique acteur français

La superstar américaine livrera alors ceci : “Oh comme Alain Delon! Je l’adorais mais on m’a dit qu’il était facho maintenant” . Alain Delon fasciste ? il faut dire que dans le passé, Madonna vouait une admiration pour le mythique acteur français,. Elle lui a même fait honneur dans l’une de ses chansons, Beautiful Killer.

Lors d’un entretien médiatique il y a quelques années, Madonna disait qu’elle avait vu tous les films d’Alain Delon et d’ajouter que ce dernier est très charismatique. L’image d’Alain Delon a pris un coup en 2019 lorsqu’une association féministe américaine avait reproché à l’acteur d’être raciste, homophobe et misogyne.