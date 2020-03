Le célèbre footballeur portugais Cristiano Ronaldo traverse un dur moment avec sa famille. En effet, on avait appris hier mardi 03 mars 2020, que la mère du joueur avait eu un accident cérébro-vasculaire (AVC). La nouvelle a suscité la réaction des internautes, qui ont manifesté leur soutien à l’attaquant de la Juventus.

« Elle est actuellement stable »

Le joueur n’est cependant pas resté indifférent à cette marque d’attention, et a fait savoir sur les réseaux sociaux comment se porte sa mère. « Merci pour tous les messages de soutien à ma mère. Elle est actuellement stable et se rétablit à l’hôpital. Ma famille et moi tenons à remercier l’équipe médicale qui prend soin d’elle et nous prions de bien vouloir avoir un peu d’intimité en ce moment » a laissé voir Cristiano Ronaldo sur Twitter.

Il avait manqué l’entraînement de son club

Notons que depuis l’AVC de sa mère, CR7 a manqué l’entraînement de la Juventus, pour se rendre à son chevet, sur son île natale de Madère. Les médias locaux avaient diffusé en direct des images de son arrivée à l’aéroport de Funchal, avec sa petite famille. Selon un média portugais, le footballeur projetait faire une visite rapide, afin de retourner à temps à Turin pour prendre part, dans la soirée de ce mercredi, à la demi-finale retour de la coupe d’Italie qui se jouera entre son équipe et l’AC Milan.