Alors que la médiation américaine au sujet du « Grand barrage de la renaissance », a été couronnée d’un succès certain, un accord ayant été confirmé par le Trésor américain, l’Éthiopie pourrait tout remettre en cause. En effet, l’exécutif a confirmé avoir été relativement déçu de l’aide apportée par le gouvernement américain.

Depuis plusieurs années maintenant, l’Éthiopie, l’Égypte et le Soudan se disputent autour du projet d’un immense barrage éthiopien, qui devrait voir le jour sur le Nil, influant directement sur les crues et les débits de deux pays voisins. Un accord aurait finalement été trouvé grâce à l’aide américaine. Problème, l’Éthiopie semble avoir du mal à l’accepter, boycottant même les derniers pourparlers organisés du côté de Washington.

Addis-Abeba critique la médiation américaine

Si le contenu de l’accord en lui-même n’a pas été dévoilé, l’Égypte elle semble se féliciter de ces avancées, affirmant par ailleurs avoir été au cœur même du processus de réflexion et de création de cet accord. Selon les dires du Caire, le traité en l’état actuel des choses, était juste et équitable, répondant aux interrogations des trois nations touchées. Problème, du côté éthiopien, on semble estimer le contraire. Selon les dires des négociateurs mandatés par Addis-Abeba, les tractations ne seraient pas encore terminées.

Le projet aura quand même lieu

Supposé devenir le plus grand barrage hydroélectrique d’Afrique, le Grand barrage de la renaissance est en projet depuis neuf ans. Cependant, sa création a provoqué des remous et des tensions géopolitiques entre les trois pays, au point que certains aient eu peur d’une guerre. Le gouvernement américain lui, tente de plaider en faveur d’un accord rapide. Selon le Trésor, le remplissage du réservoir du barrage devrait ainsi se faire après l’accord commun des nations touchées. Or, et c’est l’un des points les plus importants du contentieux, l’Éthiopie a confirmé vouloir commencer à la remplir en même temps que le barrage se construise, l’idée étant de produire de l’énergie dès la fin de l’année.