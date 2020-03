Edgard Guidibi est libre de ses mouvements après avoir passé deux semaines en prison. Dans un post publié sur sa page facebook , l’ancien conseiller de Boni Yayi remercie Dieu. “Je rends grâce à Dieu, notre merveilleux seigneur et sauveur Jésus Christ , l’esprit de Dieu venu pour sauver tous ceux qui croient en lui. A nouveau et comme toujours, il m’a prouvé que quand il est pour nous personne ne peut triompher de nous” écrit-il.

“Je remercie la justice de notre pays et toutes nos autorités …”

L’homme de Dieu a remercié également ceux qui l’ont soutenu par diverses prières. Il n’oublie pas les membres de sa famille qui l’ont accompagné ” dans ces moments d’épreuves“. Ses mots de gratitude sont aussi allés à l’endroit de la justice béninoise. “Je remercie la justice de notre pays et toutes nos autorités que le seigneur a utilisés pour moi” a-t-il écrit.

Pour rappel, le pasteur avait été mis en accusation pour escroquerie, escroquerie avec appel à public et association de malfaiteurs. Au cours de son procès, le ministère public avait requis contre lui 8 mois de prison avec sursis et 500 mille francs cfa d’amende. Le tribunal confirmera plus tard cette sentence.