Au Bénin, les championnats de football sont suspendus pour une durée de deux semaines. Les prochaines journées des championnats de football comprises dans la période de deux semaines sont reportées. Ainsi en a décidé la Fédération béninoise de la discipline dans un communiqué en date d’hier mercredi 18 mars 2019. La raison évoquée par l’instance suprême du football béninois: le coronavirus.

La FBF dit se plier aux recommandations du gouvernement béninois le mardi dernier au cours du conseil des ministres extraordinaire. “Il a été notamment décidé de la suspension de toutes les manifestations et tous les autres événements non essentiels à caractère sportif, culturel; religieux, politique et festif” rappelle le communiqué.

Reprise après la levée de la mesure de suspension par le gouvernement

Pour la FBF, l’application de cette recommandation du conseil des ministres va dans le sens de la préservation de l’intégrité physique et de la santé de tous les acteurs impliqués dans les différentes activités du football.

Les championnats de football reprendront automatiquement au cours du weekend suivant la levée par le Gouvernement de la mesure de suspension, informe le communiqué qui invite les responsables des différents organes de la FBF et les officiels à veiller à l’application stricte et diligente de cette décision.