Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 11 Mars 2020, le traditionnel conseil des ministres. Plusieurs sujets d’intérêt national ont été abordés notamment la réglementation des prestations d’assistance aux pèlerins pour le pèlerinage à la Mecque.

Le gouvernement béninois en conseil des ministres ce 11 Mars 2020 a pris plusieurs mesures tant sociales que sécuritaires. En effet, le conseil s’est résolument penché sur les conditions de traitement des pèlerins à la Mecque. Le gouvernement béninois avait lancé en Mars 2019, la construction du site aménagé pour l’accueil et l’hébergement des candidats au hadj. Ce centre d’hébergement des pèlerins à la Mecque situé à Akpakpa dans le département du Littoral respecte l’approche genre. Le bâtiment peut accueillir 320 personnes.

Entre autres décisions prises en conseil ce mercredi, le changement d’affectation de domaine au profit de l’agence de développement de Sèmè-City. Sèmè City rassemble des institutions de formation de haut-niveau, des centres de recherche et de développement, ainsi que des incubateurs de solutions innovantes pour répondre aux défis du Bénin et de l’Afrique.

À travers Sèmè City, le gouvernement béninois entend former une nouvelle génération de talents et favoriser l’éclosion de nouveaux modèles de croissance inclusive et durable basés sur l’innovation. Le site se construit par phases successives sur 200 hectares à Sèmè-Podji, une zone péri-urbaine stratégiquement située en bordure de mer, à 5 km du Nigéria et à proximité d’une forêt classée.