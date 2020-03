Le ministre de la justice Sévérin Quenum, lors de la cérémonie d’ouverture du colloque international deux de jours organisé par l’Association béninoise de droit constitutionnel (ABDC), a indiqué, vendredi dernier ce qui peut être considéré comme troisième acte fondateur de la République du Bénin. Mais, l’ancien ministre de l’Education Paulin Hountondji trouve inacceptable le choix du Garde des sceaux.

A l’occasion de l’ouverture du colloque international de l’ABDC sur les 30 ans de la conférence nationale des forces vivres du Bénin de février 1990, le ministre de la justice Sévérin Quenum a estimé que le dialogue politique d’octobre 2019 initié par Patrice Talon est le troisième fondateur de notre République. Ce que le professeur de Philosophie Paulin Hountondji considère comme raisonnement bizarre dont il faut se prémunir.

Dans son raisonnement, le ministre Quenum estime que l’indépendance acquise le 1er août 2020 est le premier acte fondateur de la République du Bénin. Mais, elle a donné suite à «une stabilité chronique que ne prit fin qu’avec l’instauration du PRPB (Parti de la révolution populaire du Bénin) dont le délitement allait ouvrit la voie à une renaissance de nos institutions ». Pour le ministre, cette renaissance eut pour matrice la Conférence nationale des forces vives de la nation. Inédite en Afrique cette époque, «cette réminiscence de l’arbre à palabre cher à nos aïeuls, constitue probablement le second acte fondateur de notre République ». Il a permis de doter notre pays d’une loi fondamentale.

Selon lui, la Conférence nationale de 1990 a suscité beaucoup d’espoir. Elle a jeté les bases d’un Bénin nouveau. Mais, hélas, «notre pratique démocratique, à jeter un regard rétrospectif sur ces 30 dernières années, a révélé qui si inspiré que fut ses auteurs, le texte constitutionnel de 1990 n’a pu nous prémunir contre les velléités de patrimonialisation du pouvoir, la reproduction dans le champ multipartisme des réflexes de replis identitaire, le clientélisme parlementaire dans sa forme la plus abjecte voire la corruption généralisée ». Selon lui, ce sont autant de travers «qui contribuaient à l’instauration et à la perpétuation d’une gouvernance toute entière vouée à la cause du sous-développement pour le plus grand malheur des larges masses laborieuses de notre pays ».

Consensus trouvé

Le ministre Sévérin Quenum a rappelé que tout «le monde se demandait s’il ne fallait pas revisser la constitution ». Selon le ministre, il a fallu les législatives d’avril 2019 «pour que se forma définitivement un consensus sur la question ». Le dialogue national convoqué dans la foulée par le président Talon permit d’en définir les grandes articulations aboutissant au vote en novembre 2019 d’un amendement constitutionnel.

Et le ministre Sévérin Quenum estime que la loi 2019-40 du 7 novembre 2019 portant modification de «notre constitution est à bien des égards à la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, ce qu’est le nouveau testament à l’ancien. Un complément à la fois indispensable et salutaire ». Alors, il pense que «delà a considéré que le dialogue politique tenu à Cotonou en octobre 2019 constitue le troisième acte fondateur de notre histoire politique, il n’y a qu’un pas que seule la postérité juge légitime des réformes actuelles pourra franchir avec l’aisance que lui confère l’avantage du recul ».

«Tcho ! Ayez pitié !… »

Pour l’ancien ministre de l’Education nationale, Paulin Hountondji «il y a certains raisonnements bizarre contre lesquels nous devons nous prémunir ». «J’ai entendu tout à l’heure quelque chose d’extraordinaire. Le dialogue politique d’octobre 2019 sera peut-être, un de ces quatre matins, considéré comme le troisième acte fondateur de notre République. Tcho! (interjection en langue fon parlée au sud du Bénin) Ayez pitié ! », a laissé entendre le professeur.

Il pense que si l’on continue ainsi, un de ces jours, «on décidera que 2+3 est égal à 20 ». Et «on attendra de nous, que nous applaudissions ». C’est pourquoi, il pense qu’il faut que «nous fassions l’effort de revenir au bon sens ». Sans ambages, il estime que «le dialogue politique d’octobre 2019 ne peut sous aucun prétexte être mis sur le même plan que l’accession de notre pays à l’indépendance et la refondation collective de la constitution ».