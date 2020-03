La course à l’investiture démocrate continue aux Etats-Unis et l’on ne sait pas encore qui affrontera aux urnes, l’actuel locataire de la Maison Blanche le républicain Donald Trump, le 03 novembre prochain. Dès le début de cette course, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders s’était illustré en devançant les autres candidats. Aussi l’ancien maire de la ville de South Bend, autrefois inconnu du grand public, Pete Buttigieg s’était-il fait remarquer en remportant l’Iowa et en étant deuxième dans le New Hampshire.

« Les dés sont pipés contre Bernie »

Les choses ont cependant changé depuis que l’ex-édile et la sénatrice Amy Klobuchar ont jeté l’éponge et ont accordé leurs soutiens à l’ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden. La situation a suscité la réaction du président Donald Trump, qui y voit la fin de la course de Bernie Sanders.« Les dés sont pipés contre Bernie, ça ne fait pas de doute» a fait savoir le locataire de la Maison Blanche, avant de prendre le départ pour Charlotte en Caroline du Nord.

Notons que le sénateur Bernie Sanders espère remporter la victoire du Super Tuesday, ce mardi face à Joe Biden. Celui-ci est conforté non seulement par les soutiens de Pete Buttigieg et d’Amy Klobuchar, ainsi que par une large victoire en Caroline du Sud.