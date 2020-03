Ce samedi, un vol reliant Toronto à Fredericton a finalement dû être pris en charge par les autorités aériennes après qu’il ait été forcé d’atterrir en urgence du côté de Québec à la suite d’un problème hydraulique. 135 personnes se trouvaient à son bord mais, fort heureusement, aucun incident ni même de légères blessures n’ont été à déplorer.

L’Airbus A319, qui avait décollé dès 8h32 depuis l’aéroport international Pearson, situé à Toronto, devait atterrir trois heures plus tard, à 11h28 du côté de Fredericton, dans le Nouveau-Brunswick. Toutefois, une panne hydraulique aura eu raison de ce trajet. Résultat, l’appareil a été détourné vers Québec, afin qu’il puisse s’y poser en vue d’être pris en charge.

Un atterrissage forcé, une inspection bientôt ouverte

L’atterrissage lui, s’est parfaitement bien déroulé et les 135 personnes qui se trouvaient à son bord ont ensuite été invitées à descendre avant de prendre un avion, quelques heures plus tard, qui les a finalement ramené du côté de Fredericton. Plus de peur que de mal donc pour les passagers qui s’en sont tous sortis avec quelques heures de retard. L’appareil incriminé lui, sera rapidement inspecté, comme l’a confirmé une porte-parole d’Air Canada, sommée de s’expliquer à la suite de cet incident qui aurait bien pu être beaucoup plus grave au niveau du bilan.