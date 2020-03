Le Bénin a pris part à la 15ème édition du Championnat d’Afrique de gymnastique aérobic à Sharm el Sheikh en Égypte. Au bout des différentes épreuves, ce dimanche 15 mars, le Bénin a raflé des médailles pour se classer au second rang continental.

Le Bénin n’a pas réédité l’exploit de 2018 au Congo Brazzaville où les Béninois ont décroché deux titres de champions d’Afrique. Mais, le Bénin peut se réjouir d’avoir réussi à garder sa place dans le top 5 des meilleures nations du continent. A l’instar du Sénégal, du Congo, de l’Afrique du Sud, de la Namibie, de l’Algérie, de la Tunisie, de l’Angola et de l’Égypte, huit athlètes ont porté les couleurs du Bénin à cette nouvelle édition du championnat d’Afrique de gymnastique aérobic, dans différentes catégories que sont individuel, mixte paire et trio.

Et les gymnastes béninois ont pu décrocher 18 médailles dont 8 en argent et 10 en bronze. Ce faisant, ils ont hissé le Bénin à la deuxième place du classement général derrière l’Égypte et devant l’Afrique du Sud. En Individuel chez les dames juniors, Trésor Djaho a remporté la bronze aux épreuves finales, tandis que chez les hommes seniors, c’est Fernand Dieudonné Kitty qui s’offre la deuxième place du podium avec une médaille d’argent.

Il a réussi donc après avoir échoué au pied du podium il y a deux ans. Quant aux épreuves mixtes paire senior, Alexandrine Gninnou et Fernand Dieudonné Kitty montent sur la deuxième marche avec une médaille d’argent. Il faut souligner que le Bénin a été sur tous les podiums à cette édition du championnat d’Afrique.

Récapitulatif des médailles par athlète

1- DJAHO Shalimar Trésor Ahouefa 1 médaille d’argent et 1 médaille de bronze

2- SOGLO Clémentine Benedicta 1 médaille d’argent et 1 médaille de bronze

3- ADJANATO Dalila Brunile 1 médaille d’argent et 1 médaille de bronze

4- GBAGUIDI junior 1 médaille d’argent

5- GNINOU Clarita Alexandrine 1 médaille d’argent et une médaille de bronze

6- AHISSOU Thachegnon Rodrigue 1 médaille d’argent et une médaille de bronze

7- KOUHOUNHA Tona Amdivie 1 médaille d’argent et 1 médaille de bronze

8- KITTY Fernand Dieudonné 1 médaille d’argent et 3 médailles de bronze.