Après Congo Brazzaville 2018 où le Bénin a décroché deux titres de champion d’Afrique, une délégation béninoise est en route pour le Caire pour le Championnat d’Afrique de gymnastique aérobic 2020. Le Bénin va prendre part au championnat d’Afrique de gymnastique aérobic du 13 au 17 mars 2020 au Caire en Egypte.

La délégation du Bénin a quitté Cotonou ce mercredi 11 mars 2020 pour Lagos où elle va prendre un vol pour rejoindre le Caire. Elle est composée de deux entraîneurs Innocent Yaka et Eusèbe Noutaï et de huit gymnastes. Dans la catégorie Seniors dames les deux athlètes retenues sont Alexandrine Gninou et Amdivie Kouhounha championne d’Afrique en titre. Cette dernière va donc dans la capitale égyptienne pour essayer de conserver sa couronne.

Au niveau des Seniors hommes Rodrigue Ahissou est bien présent pour défendre aussi son titre. Dieudonné Kitti est le deuxième gymnaste sélectionné dans cette catégorie. En Juniors Filles les trois athlètes retenues sont Trésor Djaho, Dalila Adjanato et Clémentine Soglo et en Junior Garçon Junior Gbaguidi sera le seul béninois en compétition. Le président de la Fédération béninoise de gymnastique Léonide Isidore Gbaguidi est au Caire depuis le lundi 9 mars dernier pour bien préparer le terrain pour l’équipe béninoise.