Le nouveau coronavirus (covid-19) continue d’être toujours au centre des débats. Le virus poursuit toujours sa propagation dans le monde, avec un bilan qui ne cesse d’augmenter au jour le jour. Actuellement, le nombre de morts dû au coronavirus s’élève à plus de 19 000 et plus de 436 000 cas de contamination dans le monde. Pour lutter contre la propagation du virus, les dirigeants des pays ont pris des mesures drastiques dont le confinement. Cependant, alors qu’aucun remède contre le covid-19 n’a pas encore été trouvé, un médicament avait donné de l’espoir. Dans une étude française récente, la Chloroquine, un dérivé de l’hydroxychloroquine, avait révélé son efficacité dans la lutte contre le virus.

« Un don du ciel »

Ce médicament notamment connu sous le nom de la Nivaquine, serait plus efficace contre la covid-19, quand il est pris avec de l’azithromycine, un antibiotique. Le président américain Donald Trump avait indiqué le lundi, que le traitement à base de la Chloroquine pourrait être « un don du ciel » qui peut « changer la donne ». Il avait annoncé la semaine dernière que son administration collaborait avec des sociétés pharmaceutiques, en vue que ce médicament soit facilement accessible. Néanmoins, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a exhorté à la prudence en ce qui concerne la Chloroquine, à cause du nombre de patients peu élevé, qui ont recouru à ce traitement.

Un échantillon pas important

Selon une étude chinoise publiée le 06 mars dernier par le journal de l’Université du Zhejiang, l’hydroxychloroquine, ne dispose pas plus d’efficacité que les traitements préexistants contre les symptômes de la covid-19. Cette étude a été réalisée sur un effectif de 30 personnes infectées par le coronavirus, parmi lesquelles la moitié avait pris de l’hydroxychloroquine. Après 7 jours de traitements, 13 des 15 patients ne portaient pas de virus dans leurs corps. Pour le groupe qui n’avait pas reçu de l’hydroxychloroquine, ce nombre était évalué à 14. Cependant, l’échantillon utilisé n’est pas important pour qu’il soit pris en compte.