La Commission électorale nationale permanente (CENA) a fini de délivrer les récépissés provisoires aux partis politiques dont les dossiers de candidature sont acceptables. Et on connait les formations politiques qui vont poursuivre le processus électoral même s’il leur reste quelques pièces à ajouter à leurs dossiers.

Huit des neuf partis politiques s’étant enregistrés à la date de clôture du dépôt des dossiers de candidatures pour les communales du 17 mai 2020 ont reçu le quitus pour continuer le processus électoral en cours au Bénin. Ils ont reçu leurs récépissés provisoires à la Commission électorale nationale permanente (CENA). Il s’agit du Bloc républicain (BR), de l’Union progressiste (UP), des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), des Forces cauris pour le développement du Bénin (FCDB), du Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (MOELE-Bénin), du Parti du renouveau démocratique (PRD), de l’Union pour le développement d’un Bénin nouveau (UDBN) et du Parti pour l’éveil et la relève (PER). Ces formations politiques vont donc poursuivre la procédure de mise en état en vue de la régularisation de leurs dossiers de déclarations de candidatures aux prochaines élections communales.

Le président de la CENA Emmanuel Tiando a expliqué à la presse dans la nuit de ce samedi 14 mars 2020 que ces partis politiques ont réussi à franchir l’étape de la complétude de dossiers de candidatures, étape préalable à l’examen approfondi de leurs dossiers. Mais, il a relevé que les partis politiques ayant obtenu cette première pièce ont encore du pain sur la planche car ils doivent faire diligence pour satisfaire, dans les meilleurs délais, aux observations et insuffisances relevées dans leurs dossiers respectifs.

Selon le président Tiando, les équipes mises en place par la CENA vont entamer à partir de ce jour dimanche 15 mars dès, la deuxième phase de leur mission, celle de l’examen approfondi des dossiers. A le croire, cette étude va permettre de détecter les éventuelles insuffisances complémentaires auxquelles les partis vont être appelés à satisfaire dans un délai de 72 heures. Et c’est seulement à l’issue de cette phase qu’il sera délivré aux formations politiques en règle, les récépissés définitifs formalisant leurs participations aux élections communales du 17 mai 2020 prochain.