Le maire d’Adjohoun Roland Da Hêfa était ce lundi 09 mars sur les plateaux de l’émission Actu Bénin de Canal 3 Bénin. Les journalistes de la chaîne de télévision l’ont interrogé sur son changement de bord politique. Il a expliqué qu’il était effectivement élu sur la liste des Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) et qu’à l’époque, il n’y avait pas de Bloc Républicain (sa nouvelle formation politique).

Donc à l’avènement de ce parti fidèle au chef de l’Etat, il dit avoir choisi d’y entrer parce qu’on était à l’ère des grands regroupements politiques et que le BR correspondait à l’idéal qu’il défendait. C’est-à-dire le libéralisme économique. De plus, le parti compte plus de jeunes et de femmes. « Il y a 40% de jeunes et 33% de femmes » informe-t-il.

Dans l’ancien système politique je n’aurais jamais pu être maire

L’édile de la commune d’Adjohoun remercie le chef de l’Etat Patrice Talon pour cette réforme parce qu’il estime que si on était toujours dans l’ancien système politique il n’aurait pas pu être élu maire. « Ce système prenait en compte certains paramètres qui n’étaient pas les bons. On ne permettait pas aux jeunes d’éclore parce qu’on estime que vous n’avez pas encore amassé les moyens financiers qu’il faut » déplore t-il.

Quand on lui demande s’il a envie de rempiler à la tête de la commune d’Adjohoun, il répond par l’affirmative mais dit ne pas savoir s’il est positionné sur la liste du Bloc Républicain. « Sans langue de bois, j’ai déposé mes dossiers, (mais en tant que maire en exercice je ne suis pas capable de vous dire que je suis sur la liste BR et à telle position) » fait-il savoir. C’est selon lui, l’un des bons côtés de la réforme du système partisan.