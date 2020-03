A plus de deux mois des élections communales et municipales au Bénin, le médiateur de la République a adressé un message aux acteurs politiques. Il les invite à cultiver la paix et la tolérance.

« Sur le terrain de la recherche du dialogue et de la paix, que l’on soit de l’opposition ou membre de la mouvance, tous les citoyens ont une soif de paix. (…) Sans elle, aucune harmonie sociale ne peut être possible. Sans elle, le processus de développement est gravement compromis » a déclaré Joseph Gnonlonfoun.

“Un mot mal placé peut engendrer des maux…”

Pour lui, les préparatifs de ce scrutin doivent être menés dans la cohésion sociale. La convivialité doit être notre mot de ralliement. Un mot mal placé peut engendrer des maux qui à leur tour occasionnent des situations tragiques et inextricables, met en garde Joseph Gnonlonfoun.

Il a par ailleurs exhorté les citoyens à mener la campagne électorale à venir dans la dignité et avec responsabilité. Les élections communales étant des consultations de proximité, il faut poser des actes de fraternité. Un mot qui est le premier élément du trépied de notre devise nationale, conclut-il.