Lors d’un point de presse qu’il animait ce matin, Emmanuel Tiando, le président de la commission électorale nationale autonome (Céna) annonçait que seuls 4 partis politiques avaient enclenché le processus d’enregistrement de leur déclaration de candidature.

Il s’agissait de la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), de l’Union Progressiste (UP), du Bloc Républicain (BR) et de Moele-Bénin. Ce soir, la situation a évolué. Le Parti du Renouveau Démocratique s’est mis au pas. Selon les informations rapportées par la radio nationale dans le journal de 19h, les dossiers de Moele-Bénin, du PRD et de la FCBE sont en étude.

L’UDBN et la FCDB attendent d’être reçues par les vérificateurs de la Céna

L’Union Progressiste et le Bloc Républicain ont déjà obtenu leurs récépissés provisoires. Quant aux autres formations politiques, la même source informe que l’UDBN et la FCDB sont prêtes et attendent d’être reçues par les vérificateurs de la Céna. Signalons que neuf partis se sont présentés à la Céna hier mercredi 11 mars.

Si on fait le point, il y a le Mouvement populaire de libération (MPL) et le parti pour l’engagement et la relève (PER) qui n’ont toujours pas entamé le processus d’enregistrement de leurs dossiers.