Le producteur américain de cinéma Harvey Weinstein a écopé hier mercredi 11 mars 2020, de 23 ans de prison. Il a été condamné à 20 ans d’emprisonnement pour acte sexuel criminel au premier degré et 3 ans pour viol au troisième degré. Cette peine découle de plusieurs accusations de la part d’actrices de Hollywood. Le cinéaste avait été reconnu coupable le 24 février dernier, et encourait entre 5 et 29 ans de prison.

Il n’avait pas eu droit à un jury neutre selon ses avocats

Lors du verdict ses avocats avaient fait savoir leur intention de faire appel, arguant que leur client n’avait pas eu droit à un jury neutre à New-York. Cependant, la condamnation du producteur de cinéma a fait réagir plusieurs internautes, dont le rappeur américain 50 Cent. Sur le réseau social Instagram, l’artiste a fait allusion au numéro que portait l’ancien joueur de basket Michael Jordan. «Merde, ils ont donné à Harvey l’air jordan. Je suis cool sur ces b —– s LOL » a-t-il laissé voir.

Ces propos de 50 Cent interviennent moins d’une heure, après la décision de la justice à l’encontre de Harvey Weinstein. Par ailleurs, signalon que ce dernier est toujours poursuivi par la justice américaine pour des accusations dans la ville de Los Angeles concernant d’autres crimes relatifs à l’agression sexuelle, dont viol forcé et pénétration sexuelle par usage de la force.