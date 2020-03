Le monde entier traverse actuellement une crise due à la pandémie de coronavirus (covid-19). Cette dernière a fait plus de 8900 morts et plus de 219 000 cas confirmés. Dans l’Hexagone, on dénombre un total de 9134 cas. Parmi ceux-ci, nous avons 3626 hospitalisés, 931 graves qui sont en réanimation, 5500 guéris ou isolés à domicile, et un total de 264 décès a été enregistré. Cependant, l’ampleur de la situation semble ne pas être assez grande pour que certaines personnes s’amusent à faire des blagues.

Une vidéo sur Snapchat

Le rappeur français originaire d’Evry âgé de 19 ans, Koba laD, avait décidé de ne pas respecter le confinement imposé par les autorités françaises, pour empêcher la propagation du coronavirus. Ainsi dans une vidéo publiée sur son compte Snapchat dans la soirée du lundi dernier, l’artiste avait répondu au discours du président de la République Emmanuel Macron. « Manu, j’suis désolé, faut que j’aille bosser » avait-il déclaré.

Les internautes indignés

Comme si ce n’était pas assez, il a fait savoir que pour lui, « le confinement, c’est mort ! », arguant qu’il doit se rendre « au studio » pour terminer son album. Ces propos ont suscité une vague d’indignations sur la toile, où des internautes ont souligné l’irresponsabilité du rappeur. Ce dernier est par la suite revenu sur Twitter, et a minimisé ses dires. « Vous prenez tout au premier degré, on peut plus s’exprimer tranquillement » a-t-il écrit sur le réseau de l’oiseau bleu.

Notons que contrairement à Koba laD, plusieurs rappeurs exhortent les français à bien respecter les règles de confinement. L’un des frères du duo PNL, NOS, a invité dans une story Instagram ses abonnés, à « prendre ce virus au sérieux » et à rester isolés dans leurs maisons. Jul, un rappeur marseillais, a adressé un message d’encouragement à ses admirateurs : « Force à tous pour le confinement, écrit-il dans un post sur le réseau de partage de photos. On va revenir encore plus fort tous ensemble.»