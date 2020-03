Aux États-Unis, au moins 100 personnes auraient déjà perdu la vie à cause du coronavirus. Et l’administration Trump, prenait d’ores et déjà de rigoureuses mesures pour empêcher la propagation de la pandémie. Mais ce Mardi, les Nets de Brooklyn, une équipe de basket professionnel de New York, annonçait que quatre de ses joueurs auraient été testés positifs au coronavirus, dont la star Kevin Durant. Une occasion pour la star du Rap, 50 Cent, de faire le buzz aux dépens du joueur.

Une mauvaise blague

Les Nets, dans leur communiqué avait tenu à faire savoir que les quatre joueurs étaient déjà en quarantaine, mais n’avait révélé le nom que de la star, Kevin Durant , gardant le nom des autres joueurs secrets. D’ailleurs Durant sur sa page officielle twitter avait assuré à ses fans qu’il allait bien et exhorté tout le monde à faire attention. « Tout le monde doit être prudent, prendre soin de soi et respecter la quarantaine, Nous allons passer au travers » avait-il écrit en substance.

Quelques heures plus tard, l’homme d’affaires et sulfureux chanteur Rap, 50 Cent publiait une photo du jouer de NBA jonglant avec une balle de basket aux allures de coronavirus avec en légende, « la malchance a eu mon gars KD ( Kevin Durant ), prends tes médicaments et vas te détendre ». Une publication diversement appréciée par les fans du rappeur. Si d’aucuns avaient trouvé la blague hilarante et se félicitait de voir des célébrités relativisé la crise qui frappait le pays ; d’autres par contre auraient trouvé de fort mauvais gout une plaisanterie sur un sujet aussi épineux qui mettait en émoi toute une Nation : le coronavirus.

Déjà sept joueurs de NBA déclarés contaminés

En plus de Kevin Durant et de ses trois coéquipiers, cela avait été en début de semaine dernière, le joueur de l’Utah Jazz, le français Rudy Gobert qui avait été testé positif. Ensuite avait suivi, Donovan Mitchell toujours de l’Utah Jazz et un autre joueur des Pistons de Détroit. La National Basketball Association avait juste après l’épisode Gobert, suspendu la saison en raison de la pandémie de coronavirus. Depuis, d’autres sports professionnels et universitaires auraient également suivi la tendance et ce bien avant la prise de conscience et les mesures restrictives de l’administration fédérale.