Molles et non rigoureuses. C’est ainsi que Nicéphore Soglo qualifie les mesures prises par le gouvernement béninois pour contrer la pandémie du coronavirus, devenue une menace réelle pour la santé publique au Bénin. Selon l’ancien président béninois dont les propos ont été rapportés par le journal L’Evènement Précis, l’exécutif doit prendre des mesures plus courageuses, car prévient-il, c’est ce que la France et l’Italie ont fait au début, ne prenant pas la menace au sérieux très vite.

Hercule en demande plus

Nicéphore Soglo pense que le gouvernement béninois doit prendre des mesures draconiennes comme la fermeture totale des écoles, des frontières, des marchés, universités, mosquées, églises et autres. Il faut aussi tout mettre en œuvre pour que les citoyens respectent strictement des règles de prévention.

Les propos de l’ancien président rejoignent ceux de l’ancien ministre de la santé Kessilé Tchala . Le médecin en poste à Paris (France) a clairement dit dans une interview accordée à la presse qu’il verrait d’un bon œil la prise de la plupart des mesures évoquées par Nicéphore Soglo.