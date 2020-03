Le gouvernement chinois le confirme, un traitement récemment développé par une filiale de Fujifilm serait bel et bien efficace contre le covid-19. Connu sous le nom d’Avigan, ce médicament est réalisé à base de favipiravir. Un traitement sûr et efficace selon le directeur du ministère chinois de la science pour le développement biologique, Zhang Xinmin.

Administré depuis quelques temps à des patients atteints de la maladie au Japon, ce traitement existe depuis 2014. Développé, il y a plus de six ans, ce produit serait donc efficace contre le nouveau coronavirus. Une annonce qui a été saluée par la communauté économique. En effet, les actions de Fujifilm, maison mère de la société ayant produit le médicament, ont bondi de 15.4%, poussant même la bourse de Tokyo à suspendre les ventes à cause du taux d’ordres d’achat anormalement haut.

La Chine valide un traitement japonais

En Chine, des essais ont été menés sur plus de 200 patients, du côté de Wuhan, épicentre de la maladie, et de Shenzen. En l’espace de quatre jours, les résultats des premiers patients testés se sont avérés être négatifs en l’espace de quatre jours seulement contre onze pour les patients qui ne reçoivent aucun traitement. En l’espace de deux jours et demi les fièvres ont également disparu, contre 4,2 jours en moyenne pour les patients qui n’ont pas pris de traitement. Enfin, 8,2% des patients qui se sont vu administrer de l’Avigan, ont eu besoin d’une aide respiratoire, contre 17.1% pour celles et ceux qui n’ont rien reçu.

La France aurait elle aussi découvert un remède

Problème, ce traitement est lourd et a des effets secondaires sur les malades. Chez les femmes enceintes, certaines déformations du fœtus ont été observées. Face à ces risques et au manque de preuves, certaines nations comme la Corée du Sud ont préféré opter pour une stratégie tout à fait différente et n’auront donc pas recours à ce médicament. En France, le professeur Raoult, lui, assure que la chloroquine est efficace. Résultat, l’exécutif a estimé que des tests allaient être réalisés à l’échelle nationale.