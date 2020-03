Le monde entier fait toujours face au nouveau coronavirus (covid-19), avec un bilan qui s’alourdit de jour en jour. En effet, le virus a infecté plus d’un demi-million de personnes et infecté plus de 24 000 dans le monde. L’épicentre du covid-19 est maintenant le continent européen avec plus de 290 000 cas officiellement enregistrés. Sur le vieux continent, l’Italie est le pays qui a le plus enregistré de décès dû au coronavirus dans le monde. Hier vendredi 27 mars 2020, le pays a annoncé un plus lourd bilan jamais enregistré au monde, estimé à près de 1000 morts. Le nombre total de décès s’élève désormais à plus de 9000 en Italie, même si la propagation continue de diminuer.

Des mesures drastiques prises

En France, le nombre dû au virus est évalué à 1700, avec 365 décès enregistrés à l’hôpital, au cours des dernières 24 heures. Face à la propagation du virus dans l’Hexagone, les autorités ont pris des mesures drastiques comme le confinement et la suspension de certaines activités. Cependant, alors qu’on croyait que seulement les personnes âgées de plus de 70 ans sont exposées au coronavirus, le décès d’une française de 16 ans dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 mars dernier, a étonné plus d’un. Suite, à ce décès, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon a attiré l’attention sur les symptômes de covid-19 à ne pas négliger chez les plus jeunes.

Des symptômes qui peuvent s’aggraver

Au cours de son point de presse d’hier soir, il a évoqué des constats faits par des médecins, qui ont vu des patients arriver dans une situation grave, parce qu’ils n’ont pas consulté plus tôt. « Ce que l’on sait, même si c’est assez rare, c’est que des personnes qui ont des symptômes bénins peuvent au bout de quelques jours s’aggraver, avec une apparition de difficultés respiratoires » a déclaré Jérôme Salomon. A l’en croire, à partir du moment où on a la sensation d’être essoufflé, en faisant quelques pas dans l’appartement, ou en faisant quelques travaux ménagers, on doit alerter le personnel de santé.

« En déplaçant des meubles, en rangeant ses affaires, en préparant le repas, ça c’est un signe qui doit alerter, faire non seulement appeler le médecin mais potentiellement appeler le 15 si vraiment on a du mal à respirer » a-t-il indiqué. Il n’a pas manqué d’appeler les adultes à être plus attentifs à leur propre santé « notamment les adultes jeunes, les adultes entre 40 et 60 ans qui en général supportent bien la fièvre, supportent bien la toux ».