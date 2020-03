La vie n’est plus la même depuis l’apparition du nouveau coronavirus (covid-19) en Europe. En effet, plusieurs pays européens ont pris des mesures draconiennes pour empêcher la propagation du virus sur leur territoire, en procédant notamment au confinement au niveau national ou dans certaines zones. Sur le continent, après l’Italie c’est l’Espagne qui est le deuxième pays à enregistrer le plus de décès dû au coronavirus. Le bilan s’élève à plus de 33 000 cas et environ 2 200 décès. C’est dans ce contexte qu’on a appris que des personnes âgées ont été retrouvées abandonnées et parfois mortes dans des maisons de retraite.

Une découverte faite par les militaires

L’information a été donnée par la ministre espagnole de la Défense Margarita Robles, hier lundi 23 mars 2020 à Madrid. Selon ses dires, les personnes âgées ont été découvertes par des militaires espagnoles. «Au cours de certaines visites, l’armée a pu voir des personnes âgées absolument abandonnées, parfois même des morts dans leurs lits» a-t-elle indiqué, sans donner plus de précisions. Sur une chaîne de télévision espagnole, la ministre a fait savoir que le gouvernement sera « implacable et inflexible », concernant la manière dont les gens sont traités dans ces maisons.

« Nous avons mobilisé tous les moyens»

La situation a également fait réagir le ministre de la Santé, Salvador Illa. «Les résidences pour personnes âgées sont une priorité absolue pour le gouvernement, nous allons exercer le plus grand contrôle sur ces centres, nous avons mobilisé tous les moyens» a-t-il déclaré au cours d’une conférence de presse. Plusieurs médias ont par ailleurs fait comprendre qu’en cas de soupçons de coronavirus dans ces établissements, il est prévu dans les protocoles, qu’aucune personne ne touche les dépouilles, jusqu’à l’arrivée du médecin et des pompes funèbres.

Face à l’augmentation des décès, les services funéraires acculés, auraient parfois tardé à agir. Notons que l’armée avait été appelée pour désinfecter les maisons de retraite, suite au signalement de plusieurs dizaines de décès au sein de plusieurs établissements, dans la région de Castille et à Madrid, entre autres.