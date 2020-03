Les fruits n’auront finalement pas tenu la promesse des fleurs chez un Américain qui a voulu profiter de l’épidémie du Coronavirus pour se faire de l’argent. En effet, selon les informations relayées par les médias, il aurait acquis plusieurs milliers de désinfectants pour les mains sur la plateforme Amazone dans le but de les revendre. Mais l’entreprise dirigée par Jeff Bezos s’y est opposée.

Selon les confidences qu’il a faites au quotidien « New York Times », il aurait eu l’initiative avec son frère. Une première vente s’était plutôt très bien passée au cours des premiers jours du mois de mars. Il avait vendu des gels et lingettes désinfectants qu’il avait préalablement pris en grande quantité dans des magasins au Tennessee, puis au Kentucky. Les produits qu’il a mis en vente sur internet ont été cédés entre 8$ et 70$ américains.

Une violation des règlements

Au total, il avait réussi à vendre 300 bouteilles de désinfectants. Le franc succès de cette première vente l’a ainsi motivé à renouveler un stock cette fois avec une grande quantité de bouteilles de désinfectants. Mais la plateforme de vente en ligne a fait savoir qu’il violait ainsi la législation en vendant très chèrement les produits qu’il a pris à des prix bas.

A en croire une déclaration de Amazone au New-York Time, le procédé de cet homme ne serait pas conforme aux lois en vigueur dans le secteur. «L’établissement de prix excessifs est une violation claire de nos règlements, contraire à l’éthique et, dans certaines régions, illégal», a mentionné l’entreprise américaine.