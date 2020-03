Il y a quelques jours, le célèbre acteur Tom Hanks et son épouse ont été testés positifs au nouveau Coronavirus en Australie. Le couple de vedette était présent sur l’Etat continent pour le tournage d’un film consacré notamment à la légende américaine du jazz, Elvis Presley. L’épouse de Tom Hanks, qui est également actrice et chanteuse, a donné un concert et des interviews dans quelques grandes villes australiennes telles que Brisbane et Sydney.

Depuis, les autorités australiennes sont à la recherche des personnes qui sont rentrées en contact avec le couple de stars. Dès qu’ils ont été testés positif au Covid-19, Tom Hanks et son épouse ont été placés en quarantaine, a l’isolement depuis quelques jours, l’acteur a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux.

Il a partagé une photo qui a fait réagir la toile australienne. En effet, sur la photo, Tom Hanks était entrain de manger de la Vegemite qui est une pâte à tartiner brun foncé et salée produite à base d’extrait de levure et emblématique de l’Australie.

Les internautes ahuris

L’acteur mangeait deux toasts qui ont été badigeonnés conséquemment de cette pâte à l’odeur forte et au goût qui peut décontenancer les palais qui n’y ont pas été habitués depuis l’enfance. Les australiens qui connaissent très bien l’arrière goût de la Vegemite furent interloqué par l’audace de Tom Hanks.

« OK, vous devez enlever environ 60% de la Vegemite, sinon, ça ne va pas être bon et ça va vous faire mal à la bouche, mon ami » a livré une internaute. Un autre, qui s’avère être un journaliste s’est exprimé en ces termes : « Mon Dieu, on lui a donné le coronavirus ET le Vegemite ». Avec cette publication sur Instagram, Tom Hanks s’est fait fortement remarqué.