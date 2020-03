Aux USA, alors que l’épidémie du coronavirus s’étend peu à peu dans le pays, les membres de l’administration Trump tentent le tout pour le tout pour rassurer les citoyens américains afin d’éviter que la psychose s’empare du pays. Après avoir accusé les démocrates et les médias de mener une campagne afin d’instaurer la peur dans le pays, dans le seul but d’avoir une chance de remporter la prochaine élection présidentielle, l’administration Trump revient avec une promesse qui devrait apaiser les américains voire le monde entier.

Nommé par Donald Trump pour coordonner la lutte contre le coronavirus aux USA, le vice-président Mike Pence a apporté une nouvelle plutôt rassurante à ses compatriotes. Il a en effet affirmé qu’un traitement contre le coronavirus devrait être disponible « d’ici l’été ou le début de l’automne ». Quant au vaccin devrait être disponible d’ici la fin de l’année dans le pays. Pour rappel plusieurs laboratoires travaillent sur un éventuel traitement depuis quelques semaines. La course contre la montre a été lancée depuis que l’épidémie a pris de l’ampleur en Chine et encore plus depuis qu’elle a franchit les frontières de l’empire du milieu.