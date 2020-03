Le Bénin a enregistre dimanche 22 Mars 2020, trois nouveaux cas de l’épidémie de coronavirus confirmés par le laboratoire national de fièvre hémorragique. C’est la substance de la déclaration du ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin ce lundi 23 Mars, .

Les trois nouveaux cas sont tous des ressortissants ivoiriens qui résident au Bénin, a précisé Benjamin Hounkpatin. Le premier est un homme, âgé de 41 ans et qui a séjourné en Côte-d’Ivoire du 03 au 08 Mars 2020, détaille le ministre de la santé. Le second cas est aussi un homme, 56 ans. Il a fait des escales en Côte d-Ivoire et au Togo et le dernier cas est un élève de 18 ans, fils du second cas.

Il est indispensable a annoncé le ministre que chaque béninois se sente concerné par l’épidémie afin de prendre des mesures rigoureuses pour éviter la propagation du virus. Le gouvernement œuvre au quotidien pour renforcer le dispositif de riposte de la pandémie, dira Benjamin Hounkpatin qui par la même occasion appelle l’ensemble des béninois à respecter les mesures de prévention largement diffusées.

Ce lundi 20 Mars 2020, la chaîne de télévision privée Canal 3 Bénin avait annoncé sur son site « Canal3television.com », la découverte de quatre nouveaux cas notamment quatre béninois venus de l’étranger qui ont été testés positifs au coronavirus et mis en isolement.