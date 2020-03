Touché par la pandémie du coronavirus, le Bénin prend des dispositions pour mieux s’occuper des malades. Il va réceptionner bientôt 200 appareils respiratoires, des masques, gants et plusieurs autres consommables. C’est du moins ce que révèlent des sources concordantes. Il n’est un secret pour personne que les appareils respiratoires sont fortement utilisés dans la prise en charge des personnes infectées par ce virus.

Le Bénin n’en avait pas beaucoup. Il était donc urgent de s’en procurer surtout que le pays a enregistré il y a quelques jours un sixième de cas de coronavirus venu du Togo. Pour éviter d’en compter d’autres le gouvernement installe à partir du lundi 30 mars prochain un cordon sanitaire entre 10 communes du sud du pays. Il s’agit des communes de Cotonou, d’Abomey-Calavi, d’Allada, de Ouidah, Tori, Zè, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Akpro-Missérété et Adjarra.

Des mesures strictes

Il sera donc interdit l’entrée et la sortie de l’espace du cordon sanitaire sauf dérogation des préfets. La mesure implique aussi l’interdiction de regroupement de plus de dix (10) personnes en tous lieux à l’exception des espaces marchands, avec obligation de respecter une distance d’un mètre (1) minimum entre personnes; l’interdiction de circulation des bus et minibus de transport en commun de personnes; l’interdiction aux taxis-motos de transporter plus d’une personne à la fois.

L’instauration du cordon sanitaire entraînera aussi la fermeture des bars, discothèques, et autres lieux de réjouissance; l’obligation de respecter une distance d’un (1) mètre au minimum entre usagers de restaurants et maquis; l’obligation pour les employeurs, sur les lieux de travail, d’installer le dispositif de lavage des mains et de faire respecter la distance d’un (1) mètre minimum entre personnes; la limitation du nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à trois (03) au maximum; la prescription aux usagers des espaces marchands (boutiques, magasins, supermarchés, marchés ordinaires et autres) d’observer la distance d’au moins un (1) mètre entre personnes.