Jamais le sport mondial n’a autant été affecté par un évènement. La propagation du Covid-19 a été telle que le monde du sport s’est résigné à être aux arrêts. Le Coronavirus a bouleversé de façon jamais imaginée le calendrier sportif mondial. Entre les énormes pertes financières et la préservation de la vie humaine, le sport mondial s’est retrouvé impuissant devant les conséquences du Covid-19. Il enregistre d’énormes pertes financières.

A titre d’exemple, on estime à 5.000.000 d’euros, la perte subie par le match à huis clos du PSG en Ligue des Champions le mercredi 12 mars 2020. Ce n’est pas que les recettes directes liées à la billetterie qui sont concernées. C’est aussi, tous les petites activités qui entourent les rencontres sportives: les hôtels, les transports, les traiteurs et restaurants, les soigneurs, les hôtesses, etc… Et donc, les clubs et les organisateurs de compétitions sont profondément touchés.

Les championnats aux arrêts

Le monde sportif fait face à une vague d’annulations, de suspensions et de reports d’événements sportifs. La Ligue des champions, la NBA, le tennis, la Formule 1 … ont été mis à l’arrêt. Les instances que sont l’UEFA et le CIO songent même à un report de l’Euro de foot et les Jeux olympiques 2020. Le football est la discipline sportive qui subit le plus les affres de cette pandémie. Quasiment tous les championnats sont aux arrêts. Deuxième nation la plus touchée par le Coronavirus, l’Italie a dû suspendre le Calcio jusqu’au 3 avril prochain.

La ligue 1 et la ligue 2 en France sont aussi suspendues alors qu’en Espagne les deux prochaines journées (du 13 au 22 mars) sont frappées de report à cause de la quarantaine établie au Real Madrid et les possibles cas positifs chez des joueurs d’autres clubs. En Angleterre, le championnat de Premier league est suspendu jusqu’au 3 avril de même que les matchs internationaux de l’équipe d’Angleterre.

Le championnat portugais est frappé d’une suspension à durée indéterminée, celui des Pays-Bas, il est suspendu jusqu’à fin mars alors que les autorités du football américain ont établi une suspension d’un mois. Tout ceci, pour éviter que le sport ne devienne une source importante de contamination et de propagation du Covid-19.

Récapitulatif des évènements sportifs annulés, reportés ou frappés de restrictions

Football

Les compétitions suspendues :

• Les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 sont « suspendus jusqu’à nouvel ordre », a indiqué, vendredi 13 mars, une source proche du dossier à l’Agence France-Presse.

• Championnat d’Italie, pays européen le plus touché par la maladie, jusqu’au 3 avril.

• Championnat d’Espagne, « au moins les deux prochaines journées », initialement programmées du 13 au 22 mars, en raison de « la quarantaine établie au Real Madrid et les possibles cas positifs chez des joueurs d’autres clubs ».

• Premier League, championnat britannique. La Fédération anglaise de football (FA) et la Ligue de football (EFL) ont annoncé vendredi que les matchs de Premier League étaient suspendus jusqu’au 3 avril inclus, ainsi que les matchs internationaux de l’équipe d’Angleterre.

• Le Championnat d’Allemagne est suspendu jusqu’à nouvel ordre.

• Le Championnat du Portugal est suspendu « pour une durée indéterminée ».

• Le Championnat des Pays-Bas est suspendu jusqu’à fin mars.

• La Ligue nord-américaine de football (MLS) suspendue pour une durée de 30 jours.

• Les rencontres de Copa Libertadores prévues du 15 au 21 mars ont été suspendues.

Matchs ou compétitions reportés :

• En Espagne, la finale de la Coupe du Roi Real Sociedad-Athletic Bilbao, prévue le 18 avril, est repoussée à une date qui reste à fixer.

• En France, la finale de la Coupe de la Ligue Paris SG-Lyon, prévue le 4 avril, a été reportée à fin mai.

• En Ligue des champions, les 8es de finale retour Juventus Turin-Lyon et Manchester City-Real Madrid, prévus le 17 mars, ont été reportés.

• En Ligue Europa, les matchs Inter-Getafe et Séville-Roma en 8es de finale n’ont pas lieu jeudi.

• En Amérique du Sud, le début des éliminatoires pour le Mondial 2022 a été reporté.

Compétitions jouées à huis clos :

• Tous les matchs de la 26e journée du Championnat d’Allemagne, du 13 au 15 mars.

• En Ligue des champions, deux des quatre derniers huitièmes de finale retour sont prévus à huis clos : Bayern Munich-Chelsea et Barcelone-Naples le 18 mars.

• Plusieurs matchs amicaux de préparation à l’Euro 2020, dont France-Ukraine et France-Finlande, les 27 et 31 mars.

Compétitions menacées

• Réunion mardi 17 mars de l’UEFA pour décider de la poursuite de la Ligue des champions et de la tenue de l’Euro 2020.

Athlétisme

• Le marathon de Paris (5 avril) est reporté au 18 octobre.

• Les Mondiaux en salle, prévus du 13 au 15 mars à Nankin en Chine, ont été reportés à 2021.

Baseball

• Le début de la saison de Ligue majeure de baseball (MLB), prévu le 26 mars, est repoussé.

Basket

• La NBA est suspendue « jusqu’à nouvel ordre », après un premier cas positif, le pivot français d’Utah Rudy Gobert.

• Sur décision de la Fédération internationale (Fiba) et l’Euroligue, toutes les Coupes européennes sont suspendues.

• La « March Madness », la phase finale du championnat universitaire américain, est annulée.

Cyclisme

• En France, huis clos imposé aux départs et arrivées de toutes les étapes de Paris-Nice qui s’achèvera samedi 14 mars et non dimanche 15 mars (la dernière étape est annulée).

• En Italie, le tour d’Italie cycliste, le Giro, qui devait partir le 9 mai à Budapest (Hongrie), a été reporté à une date encore inconnue. Après les Strade Bianche (7 mars), le premier « monument » de la saison cycliste, Milan-San Remo, qui devait se courir le 21 mars, a été annulé. Comme Tirreno-Adriatico, prévue entre le 11 et 17 mars.

• En Espagne, le Tour de Catalogne, prévu du 23 au 29 mars, a été reporté.

Patinage artistique

• Le gouvernement du Québec a annulé les Championnats du monde prévus du 16 au 22 mars à Montréal.

Rugby

• Tournoi des Six Nations : quatre matchs ont été reportés : Irlande-Italie (7 mars), Pays de Galles-Écosse, Italie-Angleterre et France-Irlande (14 mars). Ils devraient être disputés fin octobre.

• En France, les championnats de Top 14 et de Pro D2 sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Sports d’hiver

• La saison de ski alpin s’est achevée prématurément. La Fédération internationale (FIS) a annulé les dernières étapes et les finales des Coupes du monde féminine et masculine.

• La dernière étape de la Coupe du monde de biathlon, prévue du 20 au 22 mars à Oslo, est annulée.

Automobile

• Le Grand Prix d’Australie, première manche du Championnat du monde prévue dimanche, a été annulé vendredi.

• Le Grand Prix de Chine prévu le 19 avril à Shanghai a été reporté, tout comme celui du Vietnam, le 5 avril et celui de Bahreïn le 22 mars.

• La première course de la saison d’Indycar, prévue dimanche à St. Petersburg (Floride), se disputera à huis clos.

Moto

• Les quatre premiers Grands Prix de la saison (Qatar, Thaïlande, Amérique et Argentine) ont été annulés ou reportés. Initialement prévu début mars, le début de la saison a été décalé de deux mois (3 mai).

• Les 24 Heures du Mans motos, prévues les 18 et 19 avril, sont reportées aux 5 et 6 septembre.

Tennis

• Les tournois du circuit masculin ATP sont suspendus pendant six semaines jusqu’au 26 avril.

• La phase finale de la Fed Cup prévue du 14 au 19 avril à Budapest, et qui devait réunir douze nations, a été reportée.

Golf

• Le Players Championship, cinquième tournoi de golf en termes de prestige, a été annulé après sa première journée, ainsi que trois autres tournois du circuit PGA : le Valspar Championship (19-22 mars), le Match-Play WGC (25-29 mars) et l’Open du Texas à San Antonio (2-5 avril).