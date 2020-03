La pandémie du Coronavirus continue son oeuvre de contamination à travers le monde. Plusieurs célébrités du monde du showbiz au niveau international ont été infectés par le Coronavirus et la liste des contaminés ne fait que s’agrandir. Hier, mardi 17 mars, les médias camerounais ont révélé que le légendaire saxophoniste Manu Dibango a été testé positif au Covid-19. L’information a par ailleurs été confirmé sur la page Facebook du légendaire artiste camerounais.

Sur la page Facebook du chanteur, il est mentionné que Papa Manu est hospitalisé et qu’il se repose dans la sérénité. L’entourage de la superstar de 86 ans appelle tous les fans de l’artiste à respecter les consignes de sécurité pour éviter de contracter le Covid-19. Une autre star, cette fois américaine a créé une petite polémique en faisant des déclarations sur le Covid-19. Il s’agit de l’ex-vedette de la saga Highschool musical, Vanessa Hudgens.

Des propos sortis de leur contexte

le Lundi soir, lors d’un direct vidéo sur Instagram, elle s’était exprimé sur les mesures draconiennes qui ont été prises dans son pays et dans le monde pour limiter la propagation du Coronavirus. Dans un extrait du direct vidéo, Vanessa Hudgens dira ceci: “Je suis désolée. C’est un virus, j’ai compris, je respecte ça, et en même temps…. Même si tout le monde l’attrape. Ouais, des gens vont mourir, ce qui est terrible… mais inévitable? Je ne sais pas” les propos de l’actrice ont très vite fait réagir la toile, elle a essuyé de vives critiques et des insultes.

Vu le tollé qu’ont suscité ses propos, Vanessa Hudgens a tenu à clarifier les choses dans une série de vidéos sur Instagram, l’actrice a indiqué que ses déclarations ont été sorties de leur contexte. Elle a rassuré ses fans qu’elle ne prenait pas à la légère la situation de crise sanitaire actuelle et de s’excuser par la suite dans un communiqué. “Je réalise que mes mots ont été insensibles et pas du tout appropriés au vu de la situation actuelle dans notre pays et dans le monde. Cela a été une grosse prise de conscience sur la signification des mots que j’utilise, et maintenant plus que jamais” dira Vanessa Hudgens.