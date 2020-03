L’épidémie de Coronavirus continue de susciter la psychose au niveau mondial, alors que le président chinois Xi Jinping a annoncé que de nombreux malades de son pays (épicentre de la pathologie) sont en passe d’être guéri, d’autres nations prennent des mesures exceptionnelles pour limiter la propagation du virus. En Europe, c’est l’Italie qui est le pays le plus touché par le Coronavirus, de nombreux cas de contamination ont été enregistrées et la barre des 100 morts a largement été dépassée.

Les autorités transalpines ont déployé les grands moyens pour tenter d’enrayer l’épidémie de Coronavirus, à cet effet, les rassemblements ont été interdits sur toute l’étendue du territoire, les grands événements sportifs et culturels ont purement et simplement été annulés. Les écoles et les universités resteront fermées jusqu’au mois de mai.

Rien n’est pris à la légère

Les autorités italiennes ont mis en place des mesures draconiennes pour circonscrire l’épidémie et les habitants doivent respecter à lettre ces règles drastiques sous peine de sanctions. Tout récemment, dans l’emblématique région de la Sicile, près de cinquante personnes ont reçu une amende ce mardi 10 mars pour avoir suivi un cortège funèbre en violation des interdictions de rassemblements.

Selon les médias locaux le cortège se dirigeait vers le cimetière lorsque des riverains ont alerté les carabiniers, ces derniers sont alors intervenus puis ont verbalisé l’ensemble des personnes constituant le cortège. Une action judiciaire fut enclenchée et les contrevenants risquent trois mois de prison et une amende de 206 euros.