Face à l’ampleur que prend la propagation COVID-19 dans le monde, chaque jour les alertes, conseils et sensibilisations ne cessent de pleuvoir de part et d’autres. L’international camerounais, Samuel Eto’o, après avoir donné un soutien de taille hier à son ancien coéquipier Ronaldinho, s’adresse aux africains dans la perceptive de les aider à prendre plus conscience de la gravité de la situation afin de prendre les dispositions nécessaires. Il s’est exprimé ce lundi à travers un post sur son compte Instagram. L’homme prend la mesure de la situation et désire que ses frères et sœurs africains respectent “les consignes données par les autorités“.

Le coronavirus “se moque et tue autant les riches que les pauvres”

” Mes frères et sœurs africains! Le CoronaVirus a investi notre vie. Avec malice, arrogance et sans préavis” ; ce sont par ces mots que l’ancien buteur camerounais a commencé par s’exprimer sur Instagram. Conscient des enjeux et surtout des conséquences de la pandémie en Afrique, Samuel Eto’o exhorte tous les africains à “respecter les consignes” des dirigeants de leurs pays mais aussi de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Faisant allusion au virus, l’ancien footballeur écrit qu’il “ne connait ni la race, ni la religion, ni les partis politiques“. Il poursuit en affirmant que le coronavirus “se moque et tue autant les riches que les pauvres. Même dans les pays où la recherche est suffisamment aboutie“.

Dans un langage assez fraternel, Samuel Eto’o, pour terminer ses propos a souligné l’intérêt pour les africains de respecter les mesures et consignes de lutte et de prévention contre la pandémie. “Faisons-le pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos voisins, pour toute l’Afrique. Faisons-le par amour” a-t-il conclut. Rappelons qu’hier Etienne Eto’o, le fils à Samuel a adressé lui, un message à tout le peuple camerounais afin de les inviter à respecter les consignes liées à la lutte contre le coronavirus. Tout en exhortant les camerounais à rester à la maison, le fils de Samuel Eto’o avait entre autre déclaré que respecter les consignes “…c’est penser collectif“.