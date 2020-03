Après la batterie de mesure prises le mardi 17 mars dernier en conseil de ministres, le gouvernement béninois a décidé de la fermeture systématique de toutes églises et lieux de culte sur toute l’étendue du territoire national. Après l’Eglise catholique du Bénin qui a décidé depuis le 19 mars dernier de suspendre les messes et ses activités, c’est le tour des autres congrégations religieuses de rentrer dans les rangs.

Dans la soirée de ce samedi 21 mars, plusieurs communiqués signés par le ministre de l’intérieur ou par le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République ou par le ministre d’Etat et des représentants de diverses confessions religieuses ont annoncé la décision du gouvernement de fermer toutes églises et lieux de culte sur toute l’étendue du territoire national. Selon ces communiqués, après évaluation, il s’est avéré que les églises et les lieux de cultes sont dans l’incapacité de mettre en application la recommandation du gouvernement qui demande d’observer une distance de sécurité sanitaire entre les fidèles au cours des messes, des cultes et des prières.

Cette décision a été prise après concertation avec les représentants du collectif des associations des églises évangéliques du Bénin, de l’Union islamique du Bénin, des Eglises du Christianisme céleste du Bénin, des Eglises protestantes méthodistes du Bénin et du clergé catholique du Bénin. Ainsi donc les Eglises évangéliques, les Eglises du Christianisme céleste, les Eglises protestantes méthodistes, les Mosquées et les Eglises catholiques sont fermées sur toute l’étendue du territoire national. Elles restent fermer du dimanche 22 mars 2020 à zéro heure jusqu’au dimanche 5 avril 2020 à minuit. A la fin de cette période une évaluation va être faite de la situation avec toutes les parties pour voir la conduite à tenir.