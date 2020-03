En Italie, la crise du coronavirus a pris une tournure inattendue ces deux dernières semaines. Alors que les autorités ont annoncé une mise en quarantaine globale dans le pays, certains italiens ont l’impression d’être livrés à eux-mêmes. C’est le cas d’un acteur connu dans le pays, Lucas Franzese, acteur de la série à succès Gomorra. Il a, dans une publication sur le réseau social Facebook, déploré la situation dans le pays.

Et pour cause, Lucas Franzese est enfermé depuis plus de 24 heures avec sa soeur visiblement décédée du coronavirus, puisqu’elle présentait les symptômes de la maladie. “Il faut nous aider. Cela fait 24 heures que nous sommes enfermés à la maison avec ma soeur morte (…) Ma sœur est ici au lit et nous sommes des otages dans la maison, nous voulons juste savoir quoi faire et qui s’occupe de nous (…) Personne ne nous donne de nouvelles et nous sommes complètement livrés à nous-mêmes (…) J’ai fait cette vidéo sur Facebook parce que je ne savais vraiment plus quoi faire. J’étais totalement désespéré et affolé(…) C’est la fin. L’Italie nous a abandonnés“ a lancé l’acteur.

Outre la soeur décédée, Lucas Franzese se retrouve actuellement bloqué dans la maison avec sept autres membres de sa famille. Le médecin de famille contacté pour ausculter sa soeur et les autres membres de sa famille a refusé de se déplacer de peur d’attraper la maladie. Une situation chaotique et désespérante pour lui et ses proches.