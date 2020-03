Alors que le coronavirus continue de sévir à travers le monde, les autorités sanitaires ont décidé d’alerter. Outre le fait que plusieurs pays soient désormais en confinement, les médecins et politiques souhaitent mettre en garde, affirmant que certaines parties de la population étaient plus à risques que d’autres.

Ainsi, les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires, d’hypertension ou encore de diabète et de cancer sont de potentielles victimes du coronavirus. Elles disposent de ce que les médecins appellent des comorbidités, des maladies susceptibles d’accélérer la propagation du covid-19 et donc, sa dangerosité. De fait, les gouvernements des pays confinés appellent les populations à bien rester chez elles, l’idée étant de confiner le plus de monde possible afin que les risques d’une transmission se réduisent avant d’atteindre 0.

Une grande partie de la population est à risque

Les chiffres parlent pour eux. En effet, l’Organisation mondiale de la santé a rappelé qu’en Chine, les personnes ne présentant aucune comorbidité, avaient un taux de mortalité de 1.4%. Pour les autres, les risques de décès étaient bien plus élevés, s’établissant à 13.2% pour les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, ou de 9.2% pour les personnes atteintes de diabètes. Les personnes souffrant d’une maladie respiratoire étaient également un peu plus à risque, avec 8% de risque de décès.

Le confinement doit être respecté

Autre tranche de la population qui est à risque, les personnes âgées. En effet, ces dernières ont des défenses immunitaires, plutôt faibles et risquent donc d’attraper le covid-19 plus facilement. D’ailleurs, selon le professeur Yazdan Yazdanpanah, chef du service de maladies infectieuses de l’hôpital Bichat, plus de la moitié des personnes actuellement en réanimation ont plus de 60 ans. Bien entendu, le coronavirus touche toutes les parties de la population, résultat, il faut savoir se prémunir et mettre en place les recommandations des gouvernements, seule façon d’avancer rapidement et efficacement.