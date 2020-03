L’église catholique romaine a suspendu les messes pour deux semaines à cause du coronavirus; Les autres congrégations religieuses n’en feront pas autant. Dans un communiqué signé par son président Amos Hounsa , l’église protestante méthodiste du Bénin demande aux pasteurs et aux fidèles de respecter les règles d’hygiène.

“Suspendre l’usage des coupes communes lors de service de la sainte cène”

“En dehors des dispositions recommandées par l’Etat, l’EPMB demande à ses pasteurs et fidèles, ainsi qu’à toute la communauté de se prémunir à travers les mesures urgentes ci-après: prévoir des dispositifs de lavage au savon et de rinçage des mains dans toutes les églises et les institutions (les complexes scolaires , les centres de santé ou de formation, Wesley House etc), ou l’usage du gel désinfectant ; veiller à ne pas trop se serrer sur les bancs lors des cultes et autres cérémonies ; supprimer les gestes induisant les contacts physiques” renseigne la note.

Elle décide également de la suspension de l’usage des coupes communes lors de service de la sainte cène, pour les communautés où les coupes individuelles ne sont pas encore une réalité. Les pasteurs sont conviés à traiter avec le respect absolu le corps du Christ tout en ayant soin de bien se laver les mains au gel désinfectant avant l’eucharistie. Au niveau de l’église du christianisme céleste, les consignes sont presque les mêmes.

“Vérifiez les provenances et les parcours avant d’accueillir les patients sur les paroisses”

Par un communiqué, le chef de cette église, le Révérend Pasteur Bennett Adéogun recommande, pour préserver les fidèles, “d’éviter de manger les viandes d’animaux sauvages et les œufs mal cuits, de communiquer sur les risques de contamination au cours des annonces, de communiquer sur tous les cas de fièvre, toux , difficultés respiratoires constatés dans l’enceinte des paroisses aux services sanitaires les plus proches”. Le communiqué recommande aussi de vérifier les provenances et les parcours avant d’accueillir les patients sur les paroisses.