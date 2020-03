Le nouveau coronavirus (covid-19) continue de faire des ravages dans le monde. Actuellement, le virus a fait plus de 14 000 morts et infecté plus de 320 000 personnes, à travers le monde. Aux Etats-Unis, on dénombre pour la première fois, une centaine de décès en 24 heures, portant le nombre de morts dû à la pandémie à plus de 410 morts. Pour aider à combattre l’épidémie qui secoue jusqu’aux pays les plus fragiles au monde, la star américaine originaire de la Barbade, Rihanna a fait un don de 5 millions de dollars à plusieurs organisations.

« Le pire reste peut-être à venir»

La chanteuse a fait ce don, le samedi 21 mars 2020, à travers sa fondation caritative, la Clara Lionel Foundation. L’information a été donnée par un communiqué rendu public sur le site web de l’organisation. «Peu importe qui vous êtes ou d’où vous venez, cette pandémie va tous nous affecter. Et pour les plus fragiles du monde entier, le pire reste peut-être à venir» est-il mentionné sur la plateforme. Ainsi pour visiblement agir efficacement contre la covid-19, la fondation veut intervenir en amont de la propagation du virus.

Un don allant notamment au personnel soignant

«Nous savons que l’une des armes les plus puissantes que nous avons contre le COVID-19 est la préparation. Protéger les personnels de santé, qui sont en première ligne, et les communautés marginalisées tout autour du monde demande d’intervenir VITE. Il faut agir maintenant» a-t-elle déclaré. Le don la chanteuse barbadienne à l’endroit de plusieurs banques alimentaires mondiales et à des structures sanitaires. Ces fonds permettront de soutenir non seulement le personnel soignant, mais aussi «l’accélération de tests et de soins dans des pays comme HaÏti et le Malawi».

Le coronavirus a en outre infecté l’ancien cinéaste américain, Harvey Weinstein. Selon les informations de certains médias locaux hier dimanche 22 mars, l’ex-producteur qui était condamné par la justice de son pays à 23 années de prison pour viol et agression sexuelle, est porteur du covid-19. La presse américaine a par ailleurs ajouté que des gardiens de prison avaient également été testé positifs au virus.

Notons qu’Harvey Weinstein a été transféré de la prison de Rikers Island à celle de Wende, le mercredi dernier. Il avait suivi des soins à la poitrine dans un hôpital de Manhattan, avant ce transfert.