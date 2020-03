La célèbre assertion qui indique que ce sont les exceptions qui confirment les règles s’est à nouveau confirmée en Iran. En effet, alors que les experts font généralement remarquer que, les personnes dont l’âge est avancé ont de faibles chances de résister au Covid19, une Iranienne de 103 s’est en miraculeusement sortie. Elle a contracté le virus et a été hospitalisée pendant près d’une semaine à Semnan, dans le Nord du pays selon les informations rapportées par l’Agence de presse iranienne.

Un premier cas de guérison d’un nonagénaire

Toujours selon le média iranien, c’est le second cas de personne dont l’âge est très avancé et qui arrive à se tirer des griffes du Covid-19. Le premier cas a été enregistré dans le Sud-Est du pays. Il s’agissait d’un nonagénaire qui avait tout de même des antécédents d’hypertension et d’asthme. Rappelons que la République Islamique d’Iran fait partie des pays les plus touchés par cette épidémie. Près de 18 mille personnes avaient contracté le Covid-19 dans le pays et 1.100 en sont décédées.

5.700 personnes sont totalement rétablies après avoir été déclarées porteuses du Covid-19. Notons également que ce pays qui n’entretient pas de très bonnes relations avec les Etats-Unis avait demandé un appui financier au Fonds Monétaire International dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus. Les autorités iraniennes ont également saisi l’ONU pour demander la levée des sanctions prononcées par les Etats-Unis contre leur économie.