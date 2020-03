714 euros ! C’est du moins le montant de l’amende qui a été flanquée au club Vitoria Guimaraes suite aux cris de singes et insultes racistes lancés au joueur du FC Porto Moussa Marega lors d’un match de championnat le 16 février dernier. Selon les informations relayées par les médias, la ligue de football portugaise avait prononcé au total 18.000 euros d’amendes .

Mais le plus petit montant avait été réservé à la rubrique cris de singe ayant visé l’attaquant franco-malien Moussa Marega après son but inscrit à la 60e minute. En effet, 7.140 euros avaient été retenus pour des jets de sièges. 4.017 euros pour l’utilisation d’engins pyrotechniques ; 3.392 pour des envois de projectiles vers le banc du FC Porto et enfin 2.678 pour des échanges de projectiles entre fans des deux clubs.

« Nonnnnn ! C’est beaucoup; je peux payer pour eux ? »

Même si une procédure disciplinaire menée par la Fédération portugaise de football est en cours contre le club concernant les cris de singe, le montant de l’amende est vivement critiqué par certains acteurs. L’intéressé ayant été victime de cris de singe et d’insultes racistes n’a pu s’empêcher de réagir suite à la publication de la nouvelle. Sur Instagram, il a notamment ironisé pour faire passer son message. « Nonnnnn ! C’est beaucoup; je peux payer pour eux ? » a laissé lire le joueur.

Notons qu’avant cette publication, l’attaquant franco-malien Moussa Marega avait laissé éclater sa colère sur les réseaux sociaux. «Je voudrais juste dire à ces idiots qui viennent au stade pour faire des cris racistes… Allez vous faire foutre ! Et je remercie également les arbitres de ne pas m’avoir défendu et de m’avoir donné un carton jaune parce que je défends ma couleur de peau. J’espère ne plus jamais vous revoir sur un terrain de football ! VOUS ÊTES UNE HONTE !!!», avait-il indiqué.