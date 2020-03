Un ancien responsable de la Juventus de Turin a critiqué l’attitude adoptée par Cristiano Ronaldo et d’autres joueurs suite à l’annonce de la mesure relative au confinement. Il n’est plus un secret pour personne que l’épidémie du Coronavirus a occasionné l’arrêt de toutes les activités dans plusieurs pays du monde et plus particulièrement en Italie où le nombre de victimes du Covid-19 ne cesse de croître.

Toutes les rencontres sportives ont également été suspendues à cause de cette épidémie. A la faveur d’une interview qu’il a accordée à Radio Punto Nuovo l’ancien président de la Juventus (2006-2009), Cobolli Gigli n’a pu s’empêcher de dire ce qu’il pense du choix fait par CR7 de quitter l’Italie à l’annonce du confinement.

“Il se montre en train de bronzer au bord d’une méga piscine”

« Après le départ de Ronaldo, la situation s’est détériorée. C’est facile de critiquer après-coup, mais vu de l’extérieur je ne comprends pas pourquoi ces joueurs ont quitté l’Italie », a fait savoir l’ancien dirigeant du club. Il indique qu’au retour des joueurs qui ont pris la tangente dès l’annonce de la nouvelle, ils devront se conformer à la règle de 14 jours de confinement.

« La situation s’est compliquée avec Ronaldo, qui a été le premier à partir, en prétextant vouloir rester auprès de sa maman, alors qu’aujourd’hui il se montre en train de bronzer au bord d’une méga piscine. », a déploré Cobolli Gigli. Il a également évoqué le cas d’autres joueurs qui ont fait comme CR7 le choix de quitter l’hôtel de confinement. Pour lui, « ce n’est pas quelque chose qui aurait dû arriver, ils auraient dû rester en quarantaine à l’hôtel de la Juventus, tout comme les joueurs de l’Inter auraient dû y rester ».