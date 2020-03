Il y a quelques jours, Florence Foresti présentait la cérémonie des Césars 2020, cérémonie au cours de laquelle Roman Polanski, réalisateur polémique, a reçu un prix pour la réalisation de son dernier film, « J’accuse ». Une récompense à laquelle de nombreuses femmes n’ont pas goûté, dont l’hôte de la soirée qui a préféré ne pas terminer la présentation du show, affirmant avoir été « écoeurée » de ce choix.

Si le buzz aurait pu en rester là, Foresti a été attaquée par de nombreuses personnalités, dont Lambert Wilson, Fanny Ardant ou encore Richard Anconina. Cyril Hanouna lui, a également rebondi sur l’actualité, non pas en s’en prenant à l’humoriste, mais en évoquant le salaire perçu par cette dernière pour organiser et présenter la soirée. Selon les informations du présentateur de l’émission Touche Pas à Mon Poste, la somme de 130.000 euros aurait été évoquée.

Hanouna tacle Florence Foresti

Sur ces 130.000 euros, 30.000 euros auraient été reversés à ses auteurs, soit une somme finale pour Foresti, de 100.000 euros. Or, l’humoriste n’a pas du tout apprécié et a décidé, via un message publié sur instagram, de rétablir ses vérités. Selon ses dires, elle aurait touché 18.500 euros pour la soirée, une somme finalement bien loin des 130.000 euros avancés. Cependant, Hanouna a décidé, là encore, de répliquer.

Booba se mêle du clash

Au cours de son émission, l’animateur a ainsi dévoilé que ces 130.000 euros ont été répartis un peu partout, notamment au niveau de la réalisation, gérée par son époux. Ces 18.500 euros seraient donc ce qu’elle se serait reversée. Une réponse qui a poussé Booba, le roi du clash, à réagir. Grand ami de Cyril Hanouna, celui-ci a invité le présentateur à arrêter de se mettre à dos tout le show-business. Une attaque ironique, puisque le rappeur exilé à Miami est lui-même en froid avec une grande partie des stars françaises, du rap notamment.