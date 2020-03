Le Bénin est inquiet après l’apparition du Covid-19 sur son sol. Malgré les mesures prises par le gouvernement pour éviter la propagation du virus, des voix s’élèvent pour dire à l’exécutif qu’il aurait dû ajouter à cette batterie de décisions la fermeture des universités, lieux de culte, marchés et écoles.

La Direction de l’enseignement catholique et la Fédération des parents d’élèves et étudiants ont même saisi les ministres des trois ordres de l’enseignement. Selon RFI qui a relayé l’information, le président de la Fédération faisait savoir aux autorités dans sa lettre que « l’école est un lieu qui accueille du monde et par conséquent propice à la contamination rapide ». « Si on interdit les rassemblements, l’école doit en faire partie » a-t-il ajouté.

“L’urgence n’est pas au confinement “

Quant à la Direction des écoles catholiques , elle a demandé une autorisation des ministères pour procéder à la fermeture des écoles. Malheureusement les requérants ont essuyé un refus de la part des ministres saisis. Par un courrier, les trois ministres leur ont fait savoir que « l’urgence n’est pas au confinement ou à la mise en quarantaine de la population, d’un groupe cible ou d’une communauté ».