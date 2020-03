Remontée sur scène le 8 mars dernier, Florence Foresti a eu un petit mot à la fin de son spectacle, pour ses fans qui sont venus en nombre afin de la soutenir. Dans la tourmente suite à sa prestation pointée du doigt lors des derniers Césars, qu’elle n’a même pas souhaité terminer, Florence Foresti est apparue très émue.

La cérémonie des Césars est terminée, pourtant, la prestation de Florence Foresti continue de faire jaser. En effet, après avoir attaqué à plusieurs reprises Roman Polanski, celle-ci a décidé de ne pas remonter sur scène afin de clôturer la cérémonie une fois que le réalisateur eut été célébré en recevant des mains de l’Académie, le César du meilleur réalisateur. Elle a très vite tenu à se déclarer « écoeurée » sur les réseaux sociaux, preuve que la présence et la victoire de Polanski n’ont pas du tout plu.

Florence Foresti, soutenue par ses fans

Mais cette attitude lui a valu de nombreuses critiques, notamment de la part de Lambert Wilson ou Richard Anconina. Face aux nombreuses critiques, l’humoriste est restée muette, préférant ne pas rajouter d’huile sur le feu. Au cours de son dernier spectacle, tenu le 8 mars dernier, celle-ci a accepté de revenir sur les événements, affirmant à son public qu’il était généreux et surtout, courageux. “J’avais besoin de jouer devant un vrai public, ça m’a fait super plaisir” a-t-elle ensuite lancé, en référence au public des Césars.

Les Césars 2020 feront date

Une série de petites phrases qui a été saluée par les fans de l’humoriste. Pour beaucoup, celle-ci a été très courageuse de faire face au soir de la cérémonie, mais également quelques jours plus tard. Un combat en faveur du droit et du respect des femmes que sa communauté tente ainsi de louer, estimant qu’il était désormais rare de voir une artiste être aussi engagée et ne reculer devant aucune décision, aussi importante soit-elle. Des propos qui devraient lui faire grand plaisir